Federação Portuguesa de Voleibol lamenta morte "do amigo Jorge Sampaio"

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) associou-se às manifestações de pesar pela morte de Jorge Sampaio, enaltecendo a luta do antigo Presidente da República pela "democracia em Portugal".

"É com profundo pesar que a Família do Voleibol recebeu a notícia do falecimento do amigo Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, que nos deixou aos 81 anos de idade, a maior parte deles dedicados à luta pela Democracia em Portugal", refere a nota divulgada pela FPV.

O organismo prossegue manifestando "reconhecimento pela sua visão de estadista e de defensor dos Direitos do Homem, que fizeram dele uma das personalidades mais importantes na criação do Portugal democrático", e lembrando igualmente "a sua paixão pelo desporto".

A FPV recorda a presença de Jorge Sampaio na abertura do congresso de 2004 da federação internacional da modalidade, FIVB, e "partilha um profundo sentimento de tristeza neste momento de luto nacional".

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.