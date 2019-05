Femininos abrem época

A Seleção feminina, agora treinada pelo brasileiro Francisco dos Santos, estreia-se hoje, no Portimão Arena (18h), frente à Grécia, na 1ª jornada do Grupo B da European Silver League 2019 (ESL), sendo o início de importantes compromissos, que culminam em agosto com a participação na fase final do Europeu.

A ESL é uma prova de acesso à European Golden League, que pode abrir as portas da Liga das Nações, onde compete a elite internacional e onde este ano vai estar a Seleção Nacional masculina, depois de ter conseguido o acesso no ano passado.

Precisamente a equipa masculina encerrou o estágio no Chile com mais um triunfo, agora por 3-0 (25-19, 25-20 e 25-20), após o 3-1 e o 3-2 nos jogos anteriores.

Seguem-se agora mais dois jogos particulares com a Argentina, com quem Portugal se vai estrear na próxima semana na Liga das Nações.