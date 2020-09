Final da Supertaça adiada após suspensão do voleibol do Sporting

A final da Supertaça de voleibol foi adiada, sem data marcada, anunciou esta sexta-feira a federação da modalidade, depois de o Sporting, apurado para as meias-finais, ter suspendido a atividade da equipa masculina, devido a casos de covid-19.

O Sporting anunciou hoje a suspensão da participação da equipa na Supertaça de voleibol, a disputar no sábado e no domingo, após ter interrompido a atividade da equipa sénior na terça-feira, devido a cinco casos de covid-19 (dois jogadores e três elementos do 'staff').

A partida das meias-finais da Supertaça, frente ao Benfica, que estava marcada para sábado, às 15:00, em Gondomar, foi também adiada para "data a comunicar oportunamente" pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), que, assim, decidiu no "cumprimento das normas regulamentares".

Segundo a FPV, os cinco leões infetados pelo novo coronavírus cumprem "isolamento profilático, entre 15 e 28 de setembro".

Apesar do adiamento da final e do embate entre os 'grandes' de Lisboa, Sporting de Espinho e Fonte Bastardo vão disputar no sábado a outra meia-final da Supertaça, às 19:00, em Gondomar.

"A final, disputada entre os vencedores das meias-finais - inicialmente agendada para as 15:00 de domingo - será disputada em data a determinar", remata a FPV.

O início do campeonato nacional de voleibol está marcado para 26 de setembro.