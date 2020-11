Fonte do Bastardo perde com Bankaasi e complica 'oitavos' da Challenge

A Fonte do Bastardo está em desvantagem nos 16 avos de final da Challenge Cup de voleibol, depois de perder esta quarta-feira o primeiro jogo disputado em Ancara, por 3-1, mas ainda pode retificar a tendência da eliminatória.

O jogo da segunda mão contra o Ziraat Bankasi Ankara é novamente na capital da Turquia, na sexta-feira, e os terceirenses terão de estar pelo menos ao nível do que praticaram hoje nos dois primeiros sets - ganharam um e perderam outro por margem mínima.

Após um set ganho pela equipa turca por 25-23, a formação lusa respondeu bem e ganhou o set seguinte pela mesma diferença. Não foi essa a tendência na parte final do jogo, com o Ziraat Bankasi a averbar vitórias por 25-18 e 25-21.

Para reduzir custos, mas, sobretudo, para evitar deslocações em tempos de pandemia de covid-19, as equipas acordaram em fazer os dois jogos em Ancara, pelo que a Fonte do Bastardo tem agora 48 horas para tentar mudar uma eliminatória que pende francamente para o adversário.

No primeiro set, o marcador foi de vantagem alternada até meio, após o que o Ziraat Bankasi se adiantou mais e por três vezes esteve a liderar por três pontos. Os terceirenses reagiram bem e fizeram a diferença descer até aos 24-23.

Moralizada, a equipa da Fonte do Bastardo esteve sempre na luta no segundo set e conseguiu chegar ao empate a 21-21, para depois liderar para a vitória.

A grande quebra foi mesmo no parcial seguinte, já que, depois de se chegar a um equilibrado 8-7, os turcos embalaram para um resultado final com sete pontos de diferença.

A mesma tendência para o último set do dia, ainda que os números finais não fossem tão 'vincados' para os turcos.

Gabriel Santos foi o melhor marcador da Fonte do Bastardo, com 21 pontos e seis breaks, enquanto que Caique Silva fez no jogo 17-4.

Para os oitavos de final da Challenge Cup, já se encontram apuradas duas equipas portuguesas, Sporting e Benfica.