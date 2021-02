Fonte do Bastardo destrona Benfica da liderança

O Benfica deixou esta noite a liderança da Série dos Primeiros, da segunda fase do campeonato nacional, ao ser ultrapassado pela Fonte do Bastardo.





A equipa dos Açores acertou calendário, com um triunfo por 3-0 (25-22, 25-14 e 25-16) , em casa, diante do Sporting das Caldas, somando agora 34 pontos, mais dois que as águias, agora segundas, sendo que o Sporting é terceiro, com 29.Este sábado disputa-se a última jornada, que definirá o escalonamento para o playoff, podendo estar à vista um dérbi nas meias-finais, já que o primeiro classificado defronta o quarto, enquanto o segundo mede forças com o terceiro.