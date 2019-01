Fonte do Bastardo marca duelo com Sporting na Europa

A Fonte do Bastardo junta-se a Benfica e Sporting nos quartos-de-final da Challenge Cup, marcando desde já encontro com os leões nos quartos-de-final. A equipa da Ilha Terceira eliminou os holandeses do Draisma Dynamo, ao vencer a segunda mão, fora, por 3-1, depois do 3-0 obtido na primeira, em casa.O duelo entre a Fonte do Bastardo e o Sporting na próxima eliminatória implica desde logo que uma equipa portuguesa passará às meias-finais, podendo o Benfica fazer o mesmo, se afastar os russos do Belogorie.Os encontros dos quartos-de-final serão disputados entre 29 e 31 de janeiro (primeira mão) e 12 e 14 de fevereiro (segunda mão), com as águias a iniciarem a eliminatória na longa viagem à russa, enquanto o Sporting o fará na qualidade de anfitrião.