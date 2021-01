Fonte do Bastardo não vacila na visita a Viana

A Fonte do Bastardo registou ontem a segunda vitória, em outros tantos jogos, na Série dos Primeiros, ao derrotar no Minho o VC Viana, que, após ter sido a equipa sensação da primeira fase, ainda não conseguiu vencer na segunda, tendo ontem somado a terceira derrota.

Embora tenha sido um triunfo por 3-0, a equipa açoriana teve de se aplicar para vencer por 27-25, 25-23 e 25-23.

Entretanto, amanhã disputam-se três dos quatro encontros da 4ª jornada, sendo que o mais importante, Fonte do Bastardo-Benfica, só vai ter lugar no dia 27 deste mês. As águias disputam o seu primeiro jogo de 2021 no dia 19, no reduto do Sp. Caldas (5ª jornada).