Fonte do Bastardo vence Bankaasi, mas falha 'oitavos' da Challenge de voleibol

O Fonte do Bastardo foi esta sexta-feira eliminado nos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, apesar de ter vencido os turcos do Zirat Bankaasi por 3-2, em Ancara.

A equipa açoriana, que na primeira mão, disputada na quarta-feira, igualmente em Ancara, perdeu por 3-1, ainda chegou a estar a vencer por 2-1 e perto de obrigar a um 'golden set', caso fizesse o 3-1, mas acabou poer permitir o segundo ao adversário, fechando o encontro co os parciais de 25-23, 21-25, 27-25, 22-25 e 15-9.

Com a eliminação do Fonte do Bastardo, prosseguem ainda em prova o Sporting, que vai jogar contra o vencedor da eliminatória entre o Jurmala, da Letónia, e o VK Levi Praga, e o Benfica, que vai medir forças com os turcos do Halkbank ankara.