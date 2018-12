Fonte do Bastardo vence Brno e está nos 'oitavos' da Taça Challenge

O Fonte do Bastardo garantiu esta quinta-feira um lugar nos oitavos-de-final da Taça Challenge, ao repetir o triunfo por 3-1 sobre o Volejbal Brno, agora na República Checa.Em uma hora e 41 minutos, os açorianos impuseram-se pelos parciais de 31-29, 20-25, 25-20 e 25-15.Caso o Caldas consiga reverter esta quinta-feira a desvantagem de 0-3 frente aos holandeses do Draisma Apeldoorn, os dois clubes lusos defrontam-se na próxima ronda.Na quarta-feira, o Sporting já tinha assegurado um lugar nos 'oitavos', ao perder por 3-2 no reduto dos bielorrussos do Stroikel, depois da vitória caseira por 3-1, marcando encontro na fase seguinte com os turcos do Maliye Milli Piyango.