Gabriella Rocha reforça equipa feminina de voleibol do Sporting

"É uma sensação incrível assinar com um Clube tão importante em tantas modalidades, não só em Portugal, mas em todo o mundo".



Em declarações ao sítio oficial dos leões, a central brasileira de 23 anos, ex-AA São Caetano, não escondeu o entusiasmo de experienciar aquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro. "É uma sensação incrível assinar com um Clube tão importante em tantas modalidades, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Será um grande desafio vestir esta camisola, que tem uma história tão brilhante no desporto", começou por dizer Gabriella Rocha."O facto de vir para um Clube tão tradicional como o Sporting CP, ainda por cima num país tão amigável como Portugal, pesou bastante na hora de tomar esta decisão. Além disso, os comentários positivos que sempre ouvi de outros atletas que já passaram pelo Clube e pelo país também tiveram influência.""Tenho boas expectativas para esta época e conto com o apoio dos adeptos para vibrarmos com cada vitória, tenho a certeza que serão muitas", concluiu.