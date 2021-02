Gersinho: «Arbitragem não esteve bem nas substituições»

Gersinho, treinador do Sporting, considera que foram os detalhes a decidir o dérbi a favor do Benfica.





"Foi um jogo intenso. Decidido pelos detalhes. A equipa portou-se bem. Vamos ver o que fizemos bem e analisar o que fizemos mal. Queremos ganhar todos os jogos que temos pela frente para sermos campeões nacionais", começou por explicar o técnico.Gersinho deixou também críticas à arbitragem."A arbitragem não esteve bem. Quem é responsável pelas substituições é a arbitragem. Se no primeiro parcial não tivéssemos parado, quando estava 24-24, não viam uma substituição. Isso não pode acontecer. Com tanta exigência não se pode trazer gente para aprender. Estamos a trabalhar forte. Conhecemos as nossas capacidades. Não vamos parar e queremos vencer já no próximo jogo. Acredito ainda que podemos ser campeões nacionais. Temos coisas a melhorar. Acredito que vamos lutar até ao fim", concluiu.