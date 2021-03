Gersinho: «Benfica foi superior nos detalhes»

Em análise à derrota do Sporting diante do Benfica, Gersinho assumiu que o conjunto da Luz foi "superior nos detalhes" e que, por isso, levou a melhor esta tarde no Pavilhão João Rocha.





"Foi um jogo em que as duas equipas sofreram muito fisicamente. O jogo da Taça foi pesado e temos de recuperar os jogadores. A componente física limitou o jogo, mas parabéns ao Benfica, que teve uma boa estratégia de bloqueio e foi superior nos detalhes. Temos de parar, pensar e recuperar bem para o próximo jogo", disse o técnico do leão.Já o veterano Miguel Maia frisou o equilíbrio habitual nestes embates. "São duas grandes equipas, com jogos muito equilibrados. É a terceira vez que vamos a uma 'negra' e perdemos com o Benfica. Estamos a jogar contra uma grande equipa, que tem conseguido alguns êxitos, tivemos mérito em dar a volta, mas infelizmente caiu para o lado deles. Vamos sentir dificuldades no campo deles, mas vamos com tudo. É um playoff, é preciso ganhar três encontros, e ainda há muito jogo."