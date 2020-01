Gersinho: «Cometemos muitos erros e a equipa desestruturou-se»

Gersinho, treinador do Sporting, lamentou os erros da equipa leonina na derrota por 3-0 no dérbi com o Benfica.





"Cometemos muitas falhas no ataque, sobretudo naquelas que não iam na mão. Frente ao Benfica somos obrigados a atacar. Cometemos também erros no serviço e na receção. Somos uma equipa que depende da receção para poder atacar. O Benfica tem jogadores mais possantes. A equipa desestruturou-se num dia em que as coisas também não nos correram bem".Ainda assim, o técnico acredita que o Sporting vai aprender com as falhas."Temos de pegar no que temos de melhor, dentro do nosso sistema, e trabalhar bem. Não podemos errar no nosso sistema. Não vou contar com reforços. É lógico que ajudaria. Não perdemos hoje por causa disso. Perdemos por não termos jogado aquilo que costumamos jogar", constatou.