Gersinho e a eliminação europeia do Sporting : «Falhámos várias bolas»

Após a derrota do Sporting frente frente ao Lvi Praga nos oitavos-de-final da Challenge Cup, o técnico Gersinho destacou o duelo equilibrado, que caiu para o lado dos checos.





"Para termos sucesso sabíamos que tínhamos de forçar um pouco mais no serviço para quebrar a receção da equipa adversária, dificultando o ataque forte que eles tinham. Mas cometemos alguns erros que não devíamos ter cometido. O que faltou, sobretudo, foi evitar esses erros determinantes e ter conseguido concretizar alguns ataques. Falhámos várias bolas, principalmente no final de cada set, que tiveram um peso grande no resultado final", explicou Gersinho, em declarações reproduzidas ao site dos leões.