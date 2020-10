Gersinho: «Está provado que conseguimos jogar de igual com o Benfica»

Desapontado com o desaire diante do Benfica, esta tarde no Pavilhão João Rocha, o treinador leonino Gersinho assumiu, ainda assim, que o seu Sporting tem provado que pode bater-se de igual para igual diante das águias. Falta apenas não cometer os erros que a equipa de Alvalade tem cometido, conforme o próprio técnico explica.



"O primeiro set fala muito do que foi este jogo. Cometemos muitos erros, mas vamos melhorar com o tempo. Está provado que conseguimos jogar de igual com o Benfica, mas ainda há pontos que temos de melhorar. As combinações de ataque estão melhores. A comunicação com os jogadores ainda não é a melhor", assumiu o treinador do leão.