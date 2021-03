Gersinho: «Estamos em crescendo e isso pode fazer a diferença nesta competição»

O Sporting bateu a Académica de Espinho por 3-0 (25-22, 25-15, 25-11), o que deixou o treinador Gersinho satisfeito.





"Sabíamos que a Académica de Espinho tem uma equipa jovem e que estava motivada para este jogo contra uma equipa da 1ª divisão. O início do jogo foi equilibrado, mas depois entrámos no nosso ritmo, ao qual o adversário não está habituado, e os outros sets acabaram por ficar mais fáceis", começou por referir.O técnico do lesões sublinhou que está à espera de um jogo "duro" frente ao Leixões, a contar para as meias-finais, e perspetivou ainda o que pode ser o resto da Taça de Portugal: "O grupo está motivado e confiante para o resto da competição. Em 2021 perdemos apenas um jogo, estamos em crescente e isso pode fazer a diferença nesta competição".O embate entre o Sporting e o Leixões está agendado para as 15 horas deste sábado.