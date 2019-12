Gersinho: «Foi o melhor jogo da equipa na temporada»

O Sportingos eslovenos do Calcit Kamnik, em jogo da segunda mão dos 16 avos-de-final da Taça Challenge.No final do encontro, Gersinho, treinador dos leões, afirmou que a equipa realizou "o melhor jogo da temporada", tendo colocado em campo aquilo "que treinam diariamente"."Foi o melhor jogo da equipa na temporada. Sobretudo na intensidade. Os jogadores conseguiram colocar em campo o que treinam diariamente. Fizemos excelentes serviços, eles fizeram boas receções. Hoje conseguimos diminuir a diferença que eles tiveram na Eslovénia. Angel Dennis foi fundamental na vitória de hoje. Ele fez mais de 20 pontos e no 'golden set' fez oito. Esperemos que ele consiga repetir isso ao longo da temporada."Existe uma grande possibilidade de disputarmos os oitavos com o Kladno, da República Checa.""Disputar o 'golden set' é sempre difícil. Falámos muito ao longo da semana. Eles prepararam-se mentalmente para esta situação.""João Fidalgo tem uma lesão no joelho. No menisco. Isso faz com que esteja limitado e cria instabilidade no joelho. Está a fazer um tratamento conservador para poder voltar em janeiro", concluiu.