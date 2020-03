Gersinho: «Temos de marcar posição e sermos grandes na Europa»

Naturalmente satisfeito pela vitória sobre o Penzügyör, que valeu o acesso às meias-finais da Challenge Cup, Gersinho assumiu que a tarefa do Sporting ficou facilitada pelo triunfo conseguido na primeira partida, ainda que tenha assumido que a atuação desta noite foi melhor do que aquela que fora assinada na Hungria.





"Este jogo teve uma facilidade porque o Penzügyör não pode contar com dois jogadores. O Sporting de hoje esteve melhor que no jogo em Budapeste. Vamos agora defrontar o Milano. Agora vamos ter de apostar no ataque e no serviço. Vamos procurar o melhor resultado possível. Não posso prometer que vamos vencer o Milano, que tem um orçamento muito maior e com jogadores de qualidade mundial.

O primeiro jogo é para ser em Milão, dia 19 de março. Provavelmente deverá ser jornada dupla em Portugal. Acho difícil a confederação europeia levar-nos para um lugar de risco. Nada está decidido quanto a isso.

A equipa do Sporting está bem fisicamente. Não há nenhum jogador a jogar no sacrifício. Acredito que a equipa tem condições para fazer uma grande ponta final de época.

Chegar às meias-finais da Taça Challenge duas épocas seguidas dá uma maior exposição ao Sporting. Temos uma excelente estrutura em termos de voleibol. Temos de marcar posição e sermos uma grande equipa na Europa em voleibol. Os dois maiores clubes (Sporting e Benfica) estão a colocar o voleibol português num alto patamar europeu.

Há a necessidade de mudar um pouco as mentalidades. Falta apostar mais na formação. Há a possibilidade de fazer temporadas de 10 meses e não haver uma paragem de quatro meses. Isso é o tempo de recuperação de uma lesão grave no joelho."