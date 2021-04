Governo destaca exemplo inspirador de Miguel Maia, um caso raro de longevidade

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou o voleibolista Miguel Maia, que esta sexta-feira cumpre 50 anos, destacando o "exemplo inspirador" e o "caso raro de longevidade desportiva".

"O Miguel Maia faz hoje 50 anos. Um caso raro de longevidade desportiva, mas acima de tudo um exemplo inspirador do que significa estar a este nível com esta idade, com tudo o que isso implica e implicou de disciplina, superação e foco na carreira. Muitos parabéns, Miguel Maia", lê-se no Twitter de João Paulo Rebelo.

Natural de Espinho, o distribuidor representou cinco clubes ao longo da carreira, casos de Académica de Espinho, Sporting de Espinho, Sporting, Esmoriz e o Reima Crema, em Itália.

Miguel Maia, quarto no voleibol de praia, ao lado de João Brenha, nos Jogos Olímpicos Atlanta1996 e Sydney2000, conta com mais de 40 troféus nacionais, o último dos quais a Taça de Portugal, já esta época, ao serviço do Sporting.