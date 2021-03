Guilherme Maia: «Jogar com o meu pai seria um grande momento»

Não é todos os dias que pai e filho se defrontam em campo, seja qual for a modalidade. Apesar disso, Guilherme Maia pode ‘gabar-se’ do facto de ter enfrentado o pai, Miguel Maia, na partida desta sexta-feira entre a Académica de Espinho e o Sporting, a contar para a Taça de Portugal de voleibol. O jovem, de 18 anos, não escondeu que momento foi especial.





"Foi um bocado complicado separar as coisas, ainda para mais na minha idade. Há muitas emoções, mas é um rival como todos os outros. Dentro do campo somos profissionais e queremos honrar a camisola que vestimos, foi apenas esse o meu pensamento", salientou.Referindo que gostava que o abraço que ele e o pai trocaram durante o jogo ficasse "marcado na modalidade", Guilherme abordou ainda a hipótese de as duas gerações ‘Maia’ se cruzarem na mesma equipa: "Gostei de jogar contra o meu pai e acredito que aprendi muito com ele neste jogo. Passei a minha vida toda a vê-lo jogar e acredito que, se algum dia pudesse jogar com ele, iria aprender muito mais diariamente. Isto já foi o melhor que me aconteceu, mas jogar com ele seria um grande momento".