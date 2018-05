Continuar a ler

O Sporting anunciou a saída de Robinho, Agamez e Luke Smith. Em comunicado, o clube leonino desejou "as maiores felicidades pessoais e profissionais" aos três e e agradeceu "todo o empenho e profissionalismo que sempre demonstraram ao longo de uma época que culminou com a conquista do Campeonato Nacional, no ano de regresso da modalidade 22 anos depois".