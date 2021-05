Hugo Gaspar, André Lopes e Ivo Casas nos convocados da seleção

O selecionador nacional de voleibol, Hugo Silva, divulgou este sábado a lista de convocados para a qualificação rumo ao Europeu de 2021, que inclui os regressados à seleção, após anos de ausência, Hugo Gaspar, André Lopes e Ivo Casas.

Nesta fase de apuramento para o Europeu, Portugal defronta, em dois torneios no grupo G, as seleções da Noruega, Bielorrússia e Hungria. Budapeste recebe o 1.º torneio, de 7 a 9 de maio, e Matosinhos acolhe o 2.º, de 14 a 16 de maio.

A seleção nacional parte no domingo para a Áustria, onde irá estagiar e realizar encontros de preparação com a congénere local, antes de iniciar a disputa do 1.º torneio do grupo G de apuramento, de 7 a 9 de maio, em Budapeste, na Hungria.

Apuram-se para o Europeu, organizado pela Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia e a decorrer de 1 a 19 de setembro, os vencedores dos sete grupos de qualificação desta segunda fase e os cinco melhores segundos classificados.

As 12 seleções apuradas nesta fase de qualificação irão juntar-se aos quatro organizadores e às outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final do Europeu de 2019, no qual Portugal terminou em 20.º.

Lista de 14 convocados:

- Distribuidores: Miguel Rodrigues (Cuprum Lubin, Pol) e Tiago Violas (Benfica).

- Centrais: Phelipe Martins (Leixões), Filip Cveticanin (Sporting de Espinho) e Gerson Gomes Pereira (Martigues VB, Fra)

- Zonas 4: Alexandre Ferreira (Seoul Woori Card Wibee VB, Cor), Lourenço Martins (Tourcoing, Fra), Sebastião Leão (Académica São Mamede), André Marques (Castêlo da Maia) e André Lopes (Benfica).

- Opostos: Hugo Gaspar (Benfica), Marco Ferreira (Al Jazira SC, EAU).

- Líberos: Ivo Casas (Benfica) e João Fidalgo (Sporting).