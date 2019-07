Hugo Silva divulga lista de pré-convocados para qualificação para o Euro

O selecionador português de voleibol, Hugo Silva, divulgou esta segunda-feira uma lista com 22 jogadores pré-convocados para o estágio de preparação com vista à fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2019.A representação nacional, na qual o Sporting de Espinho é o clube mais representado, com cinco atletas, vai estagiar em Vila Flor, estando previsto que Hugo Silva divulgue a lista final dos 16 jogadores convocados em 06 de agosto.A fase final do Campeonato da Europa realiza-se pela primeira vez em quatro países: França, Eslovénia, Bélgica e Holanda, entre 12 e 29 de setembro de 2019.Lista de 22 pré-convocados:Miguel Rodrigues (Rennes Volley/Fra)Afonso Reis (AA S. Mamede)Tiago Violas (Benfica)Filip Cveticanin (Benfica)Phelipe Martins (Sporting Espinho)Guilherme Menezes (Sporting Espinho)Nuno Teixeira (VC Viana)Miguel Sinfrónio (Benfica)Marco Ferreira (Sporting Espinho)Bruno Cunha (VC Viana)Valdir Sequeira (M&H Scuola Pallavolo, Ita)Gil Meireles (Esmoriz)Diogo Salvador (Castêlo da Maia)João Fidalgo (Sporting)Januário Alvar (Sporting Espinho)Alexandre Ferreira (sem clube)João Simões (Sporting)Lourenço Martins (Sporting Espinho)Caíque Silva (Fonte Bastardo)André Marques (Famalicense)Miguel Cunha (VC Viana/Casa Peixoto)André Rosa (Esmoriz)