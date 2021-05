Hugo Silva e o triunfo sobre a Bielorrússia: «Este é um passo de gigante rumo ao Europeu»

A Seleção Nacional de voleibol venceu esta sexta-feira a Bielorrússia, por 3-1, em jogo da quarta jornada do Grupo G do apuramento para a fase final do Europeu'2021 de masculinos, um resultado que ajuda em muito as contas da equipa liderada por Hugo Silva rumo ao Campeonato da Europa.



"Já sabíamos que este jogo ia ser muito difícil e longo, pois estava muita coisa em jogo. O serviço, como acontece sempre no alto nível, foi o grande pormenor que fez a diferença. Quando servimos mal perdemos o set. Neste jogo destacaram-se dois aspetos: um bom serviço e um grande espírito coletivo", começou por dizer o selecionador nacional, em declarações no final do encontro.

"Este é um passo de gigante rumo ao Europeu, o que acontece pela primeira vez de uma forma consecutiva, é um prémio mais que merecido para este grupo. Os dois próximos jogos vão permitir-nos fazer algumas experiências, mas sempre com a ideia de que são para vencer, pois esta seleção tem uma ambição como há muito não se via e joga sempre para vencer", terminou.

Já Miguel Tavares Rodrigues afirmou que a Seleção Nacional entrou decidida a vencer o jogo, algo que foi fundamental para o resultado final. "Sabíamos que este jogo era muito importante para dar o passo de gigante e não queríamos adiar esse momento. Estávamos decididos a vencer o jogo e, embora com alguma felicidade, fechámos o triunfo depois de uma série de serviços do Alex [Ferreira]. Temos qualidade de sobra para ganhar os seis jogos e foi sempre essa a nossa meta", disse.