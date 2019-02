Hugo Silva fala em "disparates atrás de disparates" e admite: «Benfica está a um nível superior»

Hugo Silva, treinador de voleibol do Sporting, lamentou que a sua equipa tenha perdido a confiança após a primeira derrota num primeiro set equilibrado na Luz, que redundou depois num pesado desaire por 3-0 com o Benfica."Vínhamos com o intuito de ganhar o jogo. Sabíamos o que tinha de ser feito. Entrámos com alguma ansiedade no primeiro 'set'. Corremos atrás do prejuízo e perdemo-lo mal perdido. Poderíamos ter feito mais. O Benfica ganhou confiança e, ao contrário, perdemos confiança. Fizemos disparates atrás de disparates. São momentos de perda total de confiança. Depois, tornou-se fácil. Os dois últimos 'sets' não foram bons", começou por dizer Hugo Silva depois de perder a liderança do campeonato para o rival."Arriscámos no serviço, mas o Benfica está muito entrosado e esse elo de ligação acabou por vir ao de cima. É importante haver ligação na equipa. Acredito que a entrada de Marko Bosic não ajudou. Assumo esse risco. Se Roberto Reis daria outra estabilidade na equipa. Faz parte dos riscos. Assumo essa instabilidade, pode ter sido dada por mim em função deste novo elemento que entrou. O Benfica está a um nível superior este ano", admitiu.