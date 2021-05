Hugo Silva: «Ficou sempre a sensação de que o jogo estava ao nosso alcance»

Portugal perdeu esta segunda-feira com a Bielorrússia, por 3-2, em jogo em atraso da primeira jornada do primeiro torneio do Grupo C, a contar para a Golden League. O treinador da seleção nacional, Hugo Silva, gostou da entrada dos seus jogadores, que diz não terem conseguido aproveitar quando os bielorrússos estavam com mais dificuldades.





"Entrámos bem em termos de qualidade de jogo. A Bielorrússia não esteve tão bem no serviço e nós não soubemos aproveitar esse momento menos bom. Acho que os três primeiros set foram pouco conseguidos da nossa parte, principalmente nos momentos terminais. Ficou sempre a sensação de que o jogo estava ao nosso alcance. Quem foi lá para dentro deu uma resposta muito boa, depois foi uma entrada má no quinto set que nos penalizou", referiu, elogiando a reação da equipa, quando estava em desvantagem."Foi uma atitude muito boa, por parte da equipa e uma reação muito positiva. Numa modalidade como o voleibol, reagir a uma adversidade de 2-0 não é fácil e não é para qualquer equipa. Mostrámos que temos uma equipa muito forte e mentalmente preparada para os grandes embates e que merecia, se calhar, a vitória neste quinto set. Foi uma poule muito bem conseguida, do meu ponto de vista, em função das mexidas que tivemos que fazer, e estou convencido de que Portugal vai ser melhor. Acho que foi gradual o crescimento da equipa de jogo para jogo e hoje fizemos uma partida ao nível do que foi a de ontem [domingo], só não conseguimos meter o quinto set", analisou.

Já Phelipe Martins considerou o resultado positivo, apesar do desaire, o segundo em três jogos na competição.



"Jogámos contra uma equipa muito forte, a Bielorrússia, que estava a jogar em casa. Entrámos confiantes, mas as coisas não saíram como nós estávamos a contar. O treinador rodou a equipa, como temos um plantel muito grande todos têm vontade de jogar, e foi essa vontade de todos que fez com que fizéssemos um bom resultado. Apesar de não termos vencido o jogo, foi um resultado positivo, em relação à derrota nos dois primeiros 'set'. Acabou por ficar um gosto amargo no quinto 'set'", destacou, concluindo: "Eles têm uma equipa muito boa e não pouparam jogadores para este jogo."