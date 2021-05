Hugo Silva: «Foi o primeiro jogo depois de uma mudança de meia equipa»

Portugal estreou-se na Golden League 2021 com uma derrota frente à Turquia por 3-0 (25-19, 26-24 e 25- 17), em jogo a contar para o Grupo C da competição. Em declarações no final do encontro, o selecionador português Hugo Silva realça a inexperiência da equipa e destaca o segundo set dos lusos.





"É sempre difícil fazer comparações com o que foi a qualificação europeia, porque já sabíamos que havia jogadores a entrar e que ia haver modificações. Foi o primeiro jogo depois de uma mudança de meia equipa e isso requer tempo. E hoje foi a prova de que a equipa precisa de tempo para melhorar alguns aspetos, onde falhámos e em que temos que ter outro patamar de excelência. Temos que melhorar, aproveitar estes jogos para tentar crescer e puxar por jogadores que vão ser importantes para nós no futuro. O segundo set acho que marcou muito, dado que Portugal dispôs de duas bolas para fechar e não conseguiu", analisa o selecionador.

Já o capitão Marco Ferreira, admite que uma vitória no segundo set podia ter trazido outro desfecho à partida frente ao turcos: "Acho que demorámos muito a entrar no jogo. De uma forma geral, senti que estávamos um bocado tensos, ansiosos e presos, e demorámos a entrar no jogo. Depois, com o decorrer do jogo, fomos nos soltando. Acredito que vencendo o segundo set a história ia ser diferente. Ia mudar. Vacilámos nos momentos cruciais e não conseguimos levar o segundo set para o nosso lado. Se tivéssemos conseguido o jogo teria sido diferente", concluiu o jogador da equipa das quinas.