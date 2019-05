Hugo Silva já não é treinador do Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira a saída de Hugo Silva, treinador de voleibol dos leões. Em comunicado, o clube de Alvalade sublinha tratar-se de uma "rescisão por mútuo acordo do contrato" que ligava ambas as partes desde a época 2017/2018.A saída do técnico não se prende com o facto dos leões não terem conquistado qualquer troféu na época que recentemente terminou, mas sim pela base da equipa passar de Fiães para Lisboa. Segundo o nosso jornal apurou, o Sporting não aceitou as reivindicações de Hugo Silva, que tem outros compromissos profissionais no Norte (é professor na Maia), pelo que a rescisão foi o caminho seguido."O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o treinador da equipa principal de voleibol, Hugo Silva, para a rescisão por mútuo acordo do contrato que ligava ambas as partes desde 2017/2018.Hugo Silva foi o treinador que guiou o Sporting Clube de Portugal à glória com a conquista do Campeonato Nacional no regresso da modalidade ao Clube 22 anos depois.O Sporting Clube de Portugal deseja a Hugo Silva as maiores felicidades pessoais e profissionais".