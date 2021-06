Hugo Silva sobre a derrota com a Turquia: «Sofremos em demasia com os erros»

A Seleção Nacional perdeu, este sábado, diante da Turquia, por 3-0, num encontro a contar para a Golden League europeia, em Santo Tirso. O treinador português, Hugo Silva, lamentou a derrota mas afirmou ser necessário aprender a "lidar com a frustração gerada pelo insucesso".





"Gostei da boa reação que tivemos no primeiro set, demonstrativa daquilo que foi a nossa época até agora, sempre a lutarmos pela vitória. Contudo, depois sofremos em demasia com os erros. Os jogadores penalizaram-se muito com o que estava a correr mal e a equipa ressentiu-se", explicou o técnico.Depois da pesada derrota, Hugo Silva explicou a frustação dos atletas. "É normal alguém sentir-se frustrado por não estar a conseguir atingir o que quer, mas devemos saber lidar com a frustração gerada pelo insucesso, pois só isso é que nos permitirá dar a volta à situação", completou.Filip Cveticanin, jogador da equipa lusa, também deu o seu parecer da partida. "Os sets disputados às vantagens têm sempre um impacto enorme, mas creio que o que pesou mais foi o facto de começarmos os set a perder ao deixarmos que os serviços dos turcos nos criassem tantas dificuldades e não nos permitissem responder com eficácia no ataque", explicou.No domingo, a Seleção Nacional defronta a Bielorrússia e o atleta mostrou-se mais confiante para este encontro. "É uma seleção que conhecemos bem, que vencemos em dois de três jogos e que considero ser um adversário mais acessível do que a Turquia", finalizou.