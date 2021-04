João Coelho e o título do Benfica: «Ganhou a melhor equipa. São os justos campeões»

O Fonte do Bastardo perdeu este domingo o terceiro jogo do playoff da final do campeonato nacional de voleibol, frente ao Benfica, e viu as águias serem coroadas bicampeãs da modalidade em masculinos.





Em declarações no final do encontro, João Coelho, treinador do Fonte do Bastardo, assumiu que o Benfica foi "a melhor equipa" e total merecedora de 'levantar' o título nacional."Ganhou a melhor equipa. São os justos campeões. Tivemos um trabalho muito árduo desde o dia 04 de agosto para chegar a este patamar, mas o adversário treina todo o ano para ganhar estas finais e nós tivemos de lutar muito e ultrapassar muita coisa, treinando para tentar chegar às finais", começou por dizer o técnico."Obviamente que a equipa mais forte venceu hoje, justamente, mais experiente nos momentos decisivos. Nós hoje demos uma resposta um pouco diferente. Acho que fomos mais próximos daquilo que podemos valer, ainda assim, a perder por 2-0 na eliminatória, é normal haver alguma ansiedade, com erros que não gostávamos que acontecessem, mas tenho de dar os parabéns a toda a equipa", continuou."Foram fabulosos, depois de um surto de covid-19 com 10 afetados, saíram para 15 vitórias em 17 (por 3-0 e 3-1) e chegaram a esta final. Tenho de lhes dar os parabéns, foram incansáveis, resilientes. Uns puxaram pelos outros, nem sempre dava para estarem todos no 'top', mas acho que o grupo está de parabéns pela época. Perdemos para quem foi melhor e para quem foi mais forte", concluiu.