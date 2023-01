João Coelho: «Não podemos ser precipitados a preparar os pontos, ninguém tem pressa para apanhar autocarros»

João Coelho lamentou a "entrada muito em falso" e a elevada precipitação dos seus jogadores no dérbi contra o Benfica disputado este sábado no Pavilhão João Rocha, a contar para a 6.ª jornada do campeonato. "Uma entrada muito em falso, dois sets para esquecer. Não podemos ter estes níveis de ataque, não podemos ser precipitados em preparar os pontos, ninguém tem pressa para apanhar autocarros. Temos de ser uma equipa adulta, que prepara bem as bolas de dificuldade ou as bolas boas. Os nossos níveis de ataque estiveram muito, muito abaixo e no contra-ataque. O nosso serviço foi macio, o adversário pressionava, e bem, e nós não fazíamos o mesmo. Depois passámos a ser mais agressivos no jogo, também em termos ofensivos. Melhores no contra-ataque. Voltamos a cometer os erros no quinto set. É uma vitória que é justa. Tivemos uma reação que nos interessa preservar, mas temos de aprender com os erros. O jogo tem de ser jogado desde o início, não podemos estar à espera que o público nos puxe para irmos buscar ao fundo do poço na hora da dificuldade, quando não há mais nada a perder. Temos de aprender rapidamente porque há jogos importantes a chegar", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações na Sporting TV.

Crescimento da equipa: "Acreditando treino e no trabalho, só pode ser. Foi uma entrada de pé esquerdo. Fomos ausentes no bloco, não temos sido tão maus assim. Para um jogo destes, a ideia era precisamente o contrário, sermos agressivos em todas as fases do jogo. No terceiro e quarto set a equipa mostrou que ter a resiliência, a qualidade e a capacidade. Precisamos é de manter esse nível em todos os momentos e hoje falhámos no início e no fim, que é o mais importante para definir o resultado, que não nos agrada e não pode satisfazer. Fica a reação."





Já Pedro Cardoso, zona 4 do Sporting, salientou o apoio do público. "O saldo é positivo. Por agora ainda é doloroso, estamos a digerir a derrota, mas ganhámos um ponto. Faltou um pouco mais de regularidade no quinto set. Entrámos no jogo tarde. Faltou um pouco de consistência para começar no quinto set, um set curto em que quando a outra equipa abre vantagem de dois três pontos é difícil de reverter. A equipa está a evoluir. Ainda é cedo na época, ainda temos um longo precurso pela frente. Esse detalhe que faltou vai cair para o nosso lado. Público faz toda a diferença. Nos momentos difíceis sentimos aquela energia. É aquele detalhe que às vezes falta num pontinho e que vem de fora, nós sentimos isso. Espero que continue assim. Na quarta-feira temos mais uma batalha, teremos várias pela frente ainda esta época e esperamos contar com os adeptos."