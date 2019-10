João Coelho: «Tínhamos obrigação de jogar mais»

Após a derrota na Supertaça de voleibol, diante do Benfica, João Coelho, treinador da Fonte Bastardo, assumiu que a sua equipa "tinha obrigação de jogar mais", lamentando alguma "pressão" que os jogadores tenham sentido, num encontro que era "decisivo" para os açorianos."Tínhamos obrigação de jogar mais. O resultado até podia ser o mesmo, mas houve processos que hoje não saíram, se calhar pela pressão de ser um jogo decisivo e uma competição que queríamos ganhar. Falta-nos passar por estes momentos para saber o que precisamos para bater uma equipa sólida, que tem o seu grupo há cinco anos, com apenas um elemento novo, que foi muito agressiva e nós fomos complacentes com essa agressividade, não jogando no mesmo patamar", afirmou o técnico.Para João Coelho, a equipa do Benfica apresenta atualmente "dois dos seis melhores das últimas décadas", apesar de tal facto não servir de "desculpa" para o resultado sofrido este sábado, em Almada."É óbvio que as diferenças ainda são gritantes. O Benfica que se apresenta aqui hoje, entre os que jogaram e os que estão de fora, são dois dos melhores 'seis' das últimas décadas. E não o digo como desculpa para a minha equipa, é a realidade. É uma excelente equipa e não é só no papel, basta olhar para os jogadores que são. Mas isso não serve de desculpa para o que nos interessa, que é estar nestes jogos contra estas equipas", concluiu.