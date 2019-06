João Fidalgo e Filip Cveticanin em sintonia: «Melhorar de jogo para jogo»

Os jogadores portugueses estavam naturalmente desolados pela derrota, mas moralizados para que nos próximos jogos as coisas corram melhor, mas sempre cientes do valor dos adversários.

"É entusiasmante e importante para nós assimilar que estamos a competir ao mais alto nível, com jogadores que servem quase sempre e quase todos a 120 km/h e que saltam a três metros ", disse-nos o líbero João Fidalgo, defendendo que, pese embora as diferenças – refira-se que Portugal é ‘apenas’ 31º do ranking mundial –, os portugueses não precisam de se "colocar em bicos de pés", e que só há um caminho a seguir. "É procurar melhorar jogo após jogo, sempre com muito realismo. Estamos inseridos na melhor competição do Mundo", destacou ainda o jogador do Sporting.

Com Fidalgo na receção, no ataque esteve, entre outros, Filip Cveticanin (5 pontos), e cujo discurso vai no mesmo sentido do colega. "Sabíamos que seria uma poule muito difícil em Ufa, a começar pela Rússia, uma equipa muito mais experiente e até ‘manhosa’", frisou o jogador do Benfica. "Cada jogo funciona como uma aprendizagem, uma novidade, por isso é procurar sempre que no próximo se cometam menos erros. Mas estamos entre os melhores do Mundo."