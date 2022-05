João José: «Conseguimos ir crescendo ao longo do jogo»

João José, selecionador de Portugal, fez a estreia no cargo com uma vitória no arranque da Golden League e mostrou-se satisfeito pela resposta da Seleção Nacional."Conseguimos ir crescendo ao longo do jogo. O primeiro jogo é sempre muito complicado, entrámos muito hesitantes, um pouco nervosos, o que é normal porque não fizemos nenhum jogo antes deste. O objetivo principal era sermos rigorosos no que nos propusemos fazer neste jogo e não reagir em função de algumas alterações que a equipa adversária pudesse fazer, e foi isso que aconteceu. Agora, é transportar esta forma de pensar para os próximos jogos. Com a Turquia, a fasquia de dificuldade eleva-se significativamente. A Eslováquia tem a sua estrutura de jogo e é uma equipa bem organizada, mas não consegue imprimir o ritmo de jogo que a Turquia consegue. Temos que combater isso com outras coisas, sermos mais ofensivos na defesa, mais agressivos, tentar contrariar com a nossa linha de bloco", referiu João José."É sempre difícil estar de fora. Passámos muitos anos lá dentro e sabemos perfeitamente o que eles estão a sentir. Quando estamos dentro de campo, conseguimos ajudar mais, estando próximo deles, quando se está de fora é sempre mais difícil chegar. Mas foi bom estar do lado de fora, também tem as suas coisas boas".