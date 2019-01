João José: «Este grupo tem muito caráter»

O antigo capitão da Seleção, João José, continua a fazer história, tendo, desta feita, alcançado mais um marco enquanto treinador, ao garantir o apuramento para o Europeu, feito que Portugal carimba pela quinta vez. "Seja como jogador ou, agora, como adjunto, o sentimento é sempre o mesmo, o do dever e objetivo cumprido. Muitas vezes ficou-se perto, mas faltou sempre um bocadinho para chegar até aqui. Desta vez, o apuramento foi alcançado de forma categórica", sustentou João José, antes da viajar para a Albânia.

Depois de garantir a liderança na Poule D de qualificação a uma jornada do fim, Portugal tem, amanhã, o objetivo de terminar no 1º lugar e, assim, vir a ser um cabeça de série no sorteio do Europeu, prova que se realiza entre 13 e 29 de setembro, numa organização conjunta da Bélgica, França, Holanda e Eslovénia.

"Vamos para este jogo com a Albânia como para os outros, tentando chegar o mais longe possíveis e ser primeiros. É para isso que trabalhamos, ou seja, vencer. Depois da vitória frente à Croácia, que garantiu a qualificação, viu-se que este grupo tem muito caráter", considerou João José.

O treinador adjunto do selecionador Carlos Prata explicou o porquê dos elogios aos pupilos: "Estes jogos, nesta altura do ano, com o campeonato parado e a passagem do Natal e Ano Novo são complicados, dado o peso cultural destas datas. Mas os atletas souberam agarrar a oportunidade, foram responsáveis, fizeram sacrifícios e demonstraram que estão disponíveis. Têm a consciência de que a Seleção Nacional é a melhor montra competitiva nesta modalidade para a projeção internacional."

Uma referência

João José, de 39 anos, continua a ser um fenómeno na Seleção, servindo de referência à nova geração: "É um grupo diferente dos do meu tempo enquanto jogador, mas com as mesmas características técnicas", explicou o melhor central do Mundial da Argentina’2002, no qual Portugal alcançou um histórico 8º lugar. O bloqueador foi também o primeiro português a conquistar uma Liga dos Campeões pelos alemães do Friedrichshafen, entre outros títulos, pelo que o seu currículo fala por si. "É sempre bom ajudar e espero que estes jogadores possam aproveitar toda a minha experiência", rematou João José.