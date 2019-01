Jogador de voleibol do Ginásio Clube de Santo Tirso morre aos 16 anos

Tiago Silva, jogador de voleibol do Ginásio Clube de Santo Tirso, de 16 anos, faleceu este domingo, anunciou o clube nas redes sociais.Segundo a imprensa local, Tiago terá realizado o seu último treino no dia 11. Nessa noite, de sexta-feira para sábado, sofreu um AVC em casa, e esteve em coma induzido até ao dia de hoje."É com grande consternação que informamos o falecimento do nosso Tiago. O sorriso contagiante do Tiago e o seu modo humilde de estar acompanhar-nos-ão para sempre!", escreveu o Ginásio Clube de Santo Tirso no Facebook.À família enlutada e ao Ginásio Clube de Santo Tirso, Record endereça sentidas condolências.