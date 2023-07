José Jardim deixa Sporting

O distribuidor José Jardim anunciou a saída do Sporting, onde chegou na temporada passada. "Foi um orgulho representar este clube. Saio do Sporting, mas o Sporting nunca vai sair de mim", escreveu nas redes sociais o filho do coordenador e ex-treinador do voleibol do Benfica, que tem o mesmo nome.

Os leões, de resto, parecem já ter encontrado substituto para o português. Trata-se do checo Martin Licek, de 28 anos, que chega do Ceske Budejovice.

Também da República Checa para jogar de leão ao peito deve chegar Jan Galabov, zona 4, de 27 anos, oriundo dos franceses do Chaumont.

O plantel do Sporting, ao que tudo indica, deverá sofrer bastantes alterações, deixando o clube, além de José Jardim, o brasileiro Thiago Gelinski, que joga na mesma função, distribuidor, o argentino Joaquín Gallego e o mexicano Josué Lopez Rios