José Rojas é o 10.º reforço da equipa de voleibol do Sporting

O Sporting anunciou esta quarta-feira no seu site oficial a contratação do José Rojas. O voleibolista de 27 anos é o 10.º reforço do emblema de alvalade para 2020/2021.





José Rojas chega ao Sporting, depois de ter representado o Sp. Espinho, durante cinco temporadas, onde conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça. O zona 4 venezuelano está ciente da "responsabilidade" e mostra confiança para a nova temporada."Encaro esta oportunidade com muita emoção e ambição. Sei da responsabilidade que tenho ao representar um Clube tão grande como este e acho que vamos ser muito felizes esta época porque, tal como todos no Sporting, gosto de vencer", disse.