Juliana Antunes e Raquel Lacerda campeãs nacionais de voleibol de praia

Juliana Antunes e Raquel Lacerda sagraram-se este domingo campeãs nacionais de voleibol de praia, com a primeira a tornar-se recordista de títulos na especialidade, enquanto Ivo Casas e Tiago Violas venceram no masculino.

Nas finais, disputadas sem público no Centro de Alto Rendimento de voleibol de praia, em Cortegaça, em Ovar, Antunes e Lacerda impuseram-se por 2-0 (21-17 e 21-15) a Mariana Maia e Gabriela Coelho, com a mais experiente das atletas a conquistar o nono título, depois de 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2019, com quatro parceiras diferentes.

Na final masculina, a vitória sorriu aos dois atletas do Benfica 'indoor', que afastaram Hugo Campos e João Nuno Pedrosa por 21-15 e 21-16, para se estrearem como campeões na especialidade.