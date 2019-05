Julio Velasco retira-se no final da época após mais de 30 títulos no voleibol

O treinador argentino de voleibol Julio Velasco anunciou esta sexta-feira que se vai retirar no final da época, deixando o Modena, pondo termo a uma carreira com mais de 30 títulos, incluindo dois campeonatos do mundo com a Itália.Induzido ao Quadro de Honra do voleibol em 2005, o técnico nascido em La Plata há 67 anos fez grande parte da carreira em Itália, onde ganhou quatro campeonatos italianos com o Modena, mas venceu títulos em três continentes, com a seleção argentina, espanhola, italiana, iraniana e checa, entre outros trabalhos.Pela seleção italiana conseguiu dois campeonatos do mundo, em 1990 e 1994, três Europeus (1989, 1993 e 1995), cinco Ligas Mundiais (1990, 1991, 1992, 1994, 1995) e uma Taça do Mundo, em 1995, além de uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996.O palmarés inclui ainda uma Taça CEV, pelo Modena, e os Jogos Panamericanos de 2015, com a Argentina, a Taça da Ásia de 2011 e 2013, sendo que o Modena destaca, numa mensagem de despedida, que é "impossível" pensar em tudo o que Velasco deu ao voleibol.