Kibinho e Hugo Ribeiro saem do Sporting

Kibinho e Hugo Ribeiro já não são jogadores da equipa de voleibol do Sporting. "O Sporting Clube de Portugal informa que terminou a ligação profissional que mantinha com os jogadores da equipa principal de voleibol Kibinho e Hugo Ribeiro", comunicou o clube no site oficial.Ambos fizeram parte da equipa que foi campeã nacional em 2018, cujo contributo não foi esquecido. "Os dois atletas fizeram parte da equipa do Sporting CP que conquistou o título de Campeão Nacional no regresso da modalidade ao Clube 22 depois. Aos atletas, o Sporting Clube de Portugal agradece o contributo prestado, desejando-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais", lê-se.Estas não foram as primeiras desvinculações, já que João Simões, Roberto Reis, Guillermo Hernán e Marko Bojic também já deixaram a formação leonina.