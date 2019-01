Leão não parece cansado

O Sporting manteve a liderança no campeonato, com mais um ponto sobre o Benfica, depois de ontem ter ido ao Minho derrotar o VC Viana por 3-0, o mesmo resultado alcançado, na Luz, pelas águias, diante do lanterna vermelha, os açorianos do Clube K.Os leões voltaram a somar os três, e por parciais que não deixam dúvidas quanto à supremacia, ainda que o adversário tenha dado réplica no 1º set (25-23). Um adversário que eliminou recentemente o Sp. Espinho da Taça."Fizemos um jogo em que respeitámos o adversário. Foi um resultado justo", assumiu o técnico do Sporting, Hugo Silva.O plantel do Sporting parece pois estar trabalhar bem a condição física, tendo em conta as constantes viagens que tem feito nos últimos dias. Ou seja, ontem jogou em Viana do Castelo, depois de na véspera (20h30) o ter feito no Pavilhão João Rocha (derrotou o Clube K, por 3-0). Pelo meio, pernoitou em Fiães, onde tem o seu quartel-general.Um dos reforços de inverno, o montenegrino Marko Bojic, mostra-se cada vez mais uma opção, numa equipa que, de acordo com o técnico, "era curta para tantas competições em que estamos envolvidos".As mesmas provas, de resto, em que estão envolvidas outras duas equipas: Benfica e Fonte do Bastardo, que, ao lado dos leões, competem no campeonato, Taça de Portugal e Challenge Cup.E, depois da próxima jornada, em que o Sporting visita o Famalicense, e o Benfica desloca-se ao reduto do Sp. Espinho, disputa-se a 1.ª mão dos quartos-de-final da prova europeia. Com os leões, a receberem no João Rocha a Fonte do Bastardo, enquanto o Benfica fará uma viagem bem mais longa, até à Rússia.