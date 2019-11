Leão vence mas cede set frente ao Esmoriz

O Sporting estava de sobreaviso quanto à deslocação ao reduto do Esmoriz, depois de a equipa da Barrinha ter complicado a vida ao Benfica, vencendo as águias por 3-1. O mesmo resultado alcançado pelos leões (25-18, 17-25, 25-15 e 25-20), que, tal como os encarnados, cederam o primeiro set no campeonato e ambos em Esmoriz, onde jogam agora dois ex-leões, Roberto Reis e Hugo Ribeiro.

"Foi um jogo duro, o Esmoriz erra pouco e dificulta muito, tivemos de jogar bem", começou por frisar o treinador do Sporting, o brasileiro Gersinho, técnico que se mantém invicto no campeonato, tal como o compatriota do Benfica, Marcel Matz. "Ainda há muita coisa a melhorar mas é melhor fazê-lo em cima de vitórias", acrescentou.

Já o técnico do Esmoriz, Bruno Lima, reconheceu que na hora das decisões pesou "a maior experiência do Sporting".

Benfica bate Sp. Caldas

Na Luz, o Benfica não teve dificuldades em bater o Sp. Caldas, por 3-0, sendo que as águias só vão ter um dia para prepararem o jogo de amanhã, em casa, diante dos montenegrinos do OK Budva, na 1ª mão da 2ª ronda de qualificação da liga dos Campeões.