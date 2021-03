Leixões bate Sporting e empata playoff feminino

O Leixões recebeu e venceu o Sporting, por 3-1, empatando as meias-finais (2-2) do playoff do campeonato feminino. O jogo decisivo vai disputar-se no domingo, no Pavilhão João Rocha.





Em Matosinhos, a equipa da casa venceu o primeiro set (25-21), com as leoas a igualarem a partida depois (25-22). Só que o Leixões triunfaram nos dois parciais seguintes (25-22 e 25-17) e fecharam o encontro.Recorde-se que a AJM/FC Porto já está na final, depois de ter batido o Benfica na outra meia-final.