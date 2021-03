Leixões junta-se ao Sporting na final da Taça de Portugal feminina

O Leixões marcou este sábado encontro com o Sporting na final da Taça de Portugal de voleibol feminino após bater o Porto Vólei, por 3-1, na meia-final disputada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.

Na meia-final, as leixonenses impuseram-se por 25-18, 25-19, 17-25 e 25-17 e agendaram encontro com o Sporting, que se qualificou para a final com um triunfo frente ao AJM/FC Porto, por 3-1 (28-26, 25-19, 21-25 e 25-22).

A final da Taça de Portugal de voleibol feminino está marcada para domingo, às 16:00, no mesmo recinto.