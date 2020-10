Leixões-Sp. Espinho adiado devido a quatro casos de Covid-19 nos matosinhenses

O jogo entre o Leixões e o Sp. Espinho, da quinta jornada do campeonato de voleibol, foi este sábado cancelado devido a um surto de Covid-19 no clube anfitrião. Record sabe que quatro jogadores da equipa de Matosinhos estão testaram positivo ao novo coronavírus.

"No seguimento da decisão do delegado de Saúde da Unidade de Saúde de Matosinhos, mediante a qual se decretou isolamento profilático (quarentena) para toda a equipa do Leixões SC e, na impossibilidade do clube reunir o número mínimo de atletas para o jogo agendado para o dia de hoje, somos a comunicar que o mesmo não se realizará, ficando desta forma adiado para data a comunicar oportunamente", informou o conjunto de Espinho.

O Leixões é 13.º e antepenúltimo com três pontos em quatro jogos, enquanto o Sp. Espinho é quarto com nove e o mesmo número de desafios, em prova liderada pelo Benfica com o pleno de 12 pontos.