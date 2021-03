Leixões vence Sporting e está na final do campeonato de voleibol feminino

O Leixões venceu este domingo o Sporting no quinto jogo das meias-finais do 'playoff' do campeonato de voleibol feminino, por 3-0, em jogo disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

No desempate das meias-finais do 'playoff', depois de cada uma das equipas ter vencido dois jogos, o Sporting, na qualidade de segundo classificado da fase regular, foi o anfitrião, mas acabou por perder com os parciais de 25-20, 25-21 e 25-18.

O Leixões junta-se na final ao AJM/FC Porto, que afastou o Benfica, e tentará revalidar o título conquistado em 2018/19, depois de na última época não ter havido campeão, face à suspensão dos campeonatos devido à pandemia da covid-19.