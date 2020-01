Leoas impõem primeira derrota à AJM/FC Porto

O Sporting derrotou esta tarde a AJM/FC Porto por 3-1 em jogo da 16.ª jornada do campeonato nacional feminino. As leoas, a jogarem no Pavilhão João Rocha, impuseram a primeira derrota à formação líder da competição, vencendo pelos parciais de 25-22, 30-28, 21-25 e 25-16.





A AJM/FC Porto continua, ainda assim, a liderar o campeonato nacional feminino com larga vantagem, 44 pontos, contra os 36 do Clube K, sendo que o Sporting surge na sexta posição, com 30 pontos.