Liga das Nações: Portugal vence a Bulgária

A seleção portuguesa de voleibol venceu este domingo por 3-1 a Bulgária, para a terceira e última jornada do grupo 2 da Liga das Nações, a decorrer em Mendoza, na Argentina.Num encontro entre duas das seleções desafiadoras da Liga das Nações, Portugal somou a sua primeira vitória, após derrotas com a Argentina (3-0) e Canadá (3-0), impondo-se à seleção búlgara por 25-21, 19-25, 28-26 e 25-23.O regresso à elite do voleibol mundial, no torneio argentino, saldou-se por uma vitória, frente a um adversário direto na luta pela permanência, e duas derrotas, uma das quais também frente a uma seleção desafiadora, o Canadá.A Liga das Nações é disputada por 16 seleções, sendo que 12 são fixas, dado que estão sempre qualificadas para a competição, e quatro são as desafiadoras. A pior classificada das desafiadoras desce à Golden European League.O torneio argentino foi o primeiro de cinco em que Portugal vai participar na fase regular da Liga das Nações, a realizar de forma consecutiva todas as semanas, de sexta-feira a domingo, um dos quais no Multiusos de Gondomar.