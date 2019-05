Liga das Nações: Portugal volta a perder na Argentina

A seleção portuguesa voltou a perder por 3-0 com a congénere da Argentina, em jogo de preparação para a Liga das Nações, disputado na segunda-feira, na cidade argentina de San Juan.Portugal, que no domingo também tinha perdido com os argentinos pelo mesmo resultado, foi derrotado pelos parciais de 25-20, 25-23 e 25-21.Nos jogos de preparação anteriores, a seleção portuguesa, orientada por Hugo Silva, tinha conquistado três vitórias sobre o Chile, por 3-1, 3-2 e 3-0.Em 31 de maio, Portugal estreia-se na Liga das Nações, precisamente, na Argentina, onde defrontará o conjunto anfitrião, o Canadá e a Bulgária, em jogos a realizar em Mendoza.Segue-se, de 7 a 9 de junho, a deslocação à Rússia, para enfrentar russos, norte-americanos e italianos.De 14 a 16 de junho, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, Portugal medirá forças com Brasil, a seleção número um mundial, Sérvia e China, viajando, de seguida, para o Irão, onde, de 21 a 23, enfrenta iranianos, franceses e australianos.A fase preliminar da Liga das Nações termina na Alemanha, de 28 a 30 de junho, com o seis de Hugo Silva a defrontar o Japão, a Polónia e a equipa da casa.